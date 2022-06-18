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Беднар рассказал, что делает Ничушкина особенным

Беднар рассказал, что делает Ничушкина особенным
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.

«Что делает Ничушкина особенным? Для меня это длинный список. Он хороший разносторонний игрок, как с шайбой, так и без неё. Даже трудно описать, что он приносит.

Трудно играть против такого игрока, как Вэл, который предан этому делу. У него есть способность играть с высококлассным талантом, создавать моменты и доводить дело до конца. Просто с ним очень трудно справиться соперникам.

Мы привели его сюда, и его уверенность в себе упала. Это накапливалось годами, но он стал огромной частью нашей команды. То, что он делает, не остаётся незамеченным в нашей раздевалке. И ребята все знают, какую роль он может сыграть в нашем успехе. Он большой, длинный, сильный парень, который имеет хорошее катание и соответствует нашему образцу.

Я немного удивлён тем, чего он достиг в своей игре. А с другой стороны, есть много причин, почему для меня это не удивительно. Он нашел своё место здесь. Он очень преданный своему делу, очень мотивированный, он много работает, и он один из наших самых трудолюбивых парней

Я выйду из раздевалки и увижу, как Вэл заходит в неё – он только что закончил тренировку. Он такой парень. И даже утром он уже здесь», – цитирует Беднара ESPN.

Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».

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