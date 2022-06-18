Беднар рассказал, что делает Ничушкина особенным

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.



«Что делает Ничушкина особенным? Для меня это длинный список. Он хороший разносторонний игрок, как с шайбой, так и без неё. Даже трудно описать, что он приносит.



Трудно играть против такого игрока, как Вэл, который предан этому делу. У него есть способность играть с высококлассным талантом, создавать моменты и доводить дело до конца. Просто с ним очень трудно справиться соперникам.



Мы привели его сюда, и его уверенность в себе упала. Это накапливалось годами, но он стал огромной частью нашей команды. То, что он делает, не остаётся незамеченным в нашей раздевалке. И ребята все знают, какую роль он может сыграть в нашем успехе. Он большой, длинный, сильный парень, который имеет хорошее катание и соответствует нашему образцу.



Я немного удивлён тем, чего он достиг в своей игре. А с другой стороны, есть много причин, почему для меня это не удивительно. Он нашел своё место здесь. Он очень преданный своему делу, очень мотивированный, он много работает, и он один из наших самых трудолюбивых парней



Я выйду из раздевалки и увижу, как Вэл заходит в неё – он только что закончил тренировку. Он такой парень. И даже утром он уже здесь», – цитирует Беднара ESPN.

Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».