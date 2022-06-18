А. Медведев высказался о предложении ФХР по изменению структуры чемпионата КХЛ

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев прокомментировал предложение ФХР о проведении реформы в КХЛ и создании двух новых конференций.
«Я сегодня документы получил. Хорошо было бы, чтобы сначала членам правления ФХР и членам совета директоров КХЛ такие вещи рассылались для обсуждения заранее, но что было, то было. Я начал изучать эти документы и вижу, что для такого решения есть серьёзные аргументы без ущемления спортивных интересов одной или второй конференции, в отличие от экономических.
Что я увидел и что бросается в глаза — фактически в плей-офф попадают не все клубы из конференции Юрзинова, так же, как и не все клубы из конференции Якушева. Могу только констатировать, что в ходе анализа увидел ряд положительных моментов, но теперь надо взвесить плюсы и минусы», – приводит слова Медведева ТАСС.
- 18 июня 2022
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