Тротц примет решение о своём будущем до 1 июля

Известный инсайдер Пьер Лебрюн рассказал о последних слухах относительно возможного трудоустройства экс-тренера «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротца.

«Нам сказали, что Барри Тротц намерен принять решение о своём будущем в НХЛ примерно 1 июля, и он сообщил об этом нескольким командам. Конечно, мы знаем и сообщали об этом раньше, что у него было интервью с представителем «Виннипег Джетс». Также он общался с «Детройт Ред Уингз» и другими клубами насчёт работы главным тренером.

Но также нам сказали, что он говорил со своим бывшим клубом «Нэшвилл Предаторз» о потенциальной руководящей роли в организации, там всегда ходили слухи о Барри Тротце. Интересно, что это ещё один потенциальный вариант для него», – приводит слова Лебрюна TSN.