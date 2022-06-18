«Колорадо» повторил лучший результат по победам в первых 15 матчах плей-офф в истории НХЛ

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» выиграл 13 из 15 матчей Кубка Стэнли – 2022. Это повторение рекорда лиги по количеству побед в первых 15 встречах отдельного взятого розыгрыша плей-офф, сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере».

Ранее подобное удавалось «Нью-Йорк Айлендерс» в 1981 году, «Эдмонтон Ойлерз» (1987, 1988) и «Лос-Анджелес Кингз» (2012). Примечательно, что во всех четырёх случаях эти клубы выигрывали 16-й по счёту матч в Кубке Стэнли и впоследствии завоевывали Кубок Стэнли.

«Колорадо» на пути к финалу Кубка Стэнли – 2022 обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).

В первом матче финальной серии «Эвеланш» выиграли у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). Вторая игра пройдёт 19 июня на льду «лавин», начало – в 03:00 мск.