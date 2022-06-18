Беднар: Маккиннон действительно помогает другим хоккеистам стать лучшими игроками

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об игре форварда Натана Маккиннона.

«Зрелость его игры за последние пару сезонов и то, через что мы прошли в плей-офф в прошлом году, привели его к другому этапу в нынешнем сезоне. Он лучше понимает всё, что происходит вокруг него, и что другие ребята играют важную роль в успехе нашей команды, это не должно всегда сводиться к этому.

Опять же, я повторю это столько раз, сколько вы спросите. Это не значит, что он не взваливает на свои плечи большой вес. Он знает, что ему нужно вести команду за собой, но он готов помогать и другими способами. Он действительно хорошо помогает другим хоккеистам стать лучшими игроками», – цитирует Беднара Sportsnet.