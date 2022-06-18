Беднар: «Тампа» будет лучше, чем в первом матче

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Мы знаем, что не видели лучшей игры «Тампы». Во втором матче они будут лучше, чем в первом. Для меня есть много аспектов, в которых мы можем быть намного лучше, чем в первой игре серии. Мы подходим к этому так же, как и перед стартом финала. Я жду, что наши ребята будут полны энергии и готовы к работе», – цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

Напомним, в первой встрече «лавины» выиграли в овертайме со счётом 4:3 благодаря голу Андре Бураковски, который отличился после передачи российского форварда Валерия Ничушкина.

Вторая игра финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» состоится 19 июня на «Болл-Арене» в Денвере, начало – в 3:00 мск.