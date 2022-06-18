Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг ответил на вопрос об отечественном спорте в условиях международных санкций

Р. Ротенберг ответил на вопрос об отечественном спорте в условиях международных санкций
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением об отечественном спорте в условиях международных санкций.

«Несмотря ни на что мы всех победим», – цитирует Ротенберга «Russia News».

В минувшем сезоне Ротенберг возглавил петербургский СКА и вывел команду в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с первого места в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата армейцы набрали 68 очков. В плей-офф подопечные Ротенберга дошли до финала конференции, где в семи матчах уступили московскому ЦСКА.

Напомним, ранее Ротенберг положительно отзывался о хоккее 3х3, в турнире по которому принимал участие. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф положительно оценил вероятность появления хоккея 3х3 на Олимпиаде-2030.

Новость по теме
Р. Ротенберг: в 2030 году хоккей 3х3 планируется на Олимпиаде, поэтому мы уже готовимся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022