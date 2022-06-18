Р. Ротенберг ответил на вопрос об отечественном спорте в условиях международных санкций

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением об отечественном спорте в условиях международных санкций.
«Несмотря ни на что мы всех победим», – цитирует Ротенберга «Russia News».
В минувшем сезоне Ротенберг возглавил петербургский СКА и вывел команду в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с первого места в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата армейцы набрали 68 очков. В плей-офф подопечные Ротенберга дошли до финала конференции, где в семи матчах уступили московскому ЦСКА.
Напомним, ранее Ротенберг положительно отзывался о хоккее 3х3, в турнире по которому принимал участие. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф положительно оценил вероятность появления хоккея 3х3 на Олимпиаде-2030.
- 18 июня 2022
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