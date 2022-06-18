Шейн Райт рассказал об ожиданиях от драфта-2022 и подготовке к игре в НХЛ

Один из фаворитов драфта НХЛ – 2022 Шейн Райт поделился своими впечатлениями от просмотра финала Кубка Стэнли, ожиданиями от процедуры драфта и предстоящего дебюта в Национальной хоккейной лиге.

«Это быстро, это супер-быстро. Всё очень чётко. Никто не пропускает передачу, всё происходит на высокой скорости. Приятно наблюдать за этими парнями, весело быть рядом с ними и наблюдать за их работой на тренировке, а не просто смотреть на них по телевизору.

Предстоящий драфт? Я воодушевлён. Это немного нервозно, есть беспокойство, но это больше от волнения. С нетерпением жду этого, жду полного прохождения процесса драфта, получения этого опыта.

Смогу ли я сразу играть в НХЛ? Да, я увидел, что, определённо, здесь быстрый темп, мне придётся приспосабливаться к этому, привыкать к скоростям. Но я думаю, что если я поработаю над этим в межсезонье, в лагере развития и в тренировочном лагере, я смогу сделать шаг вперёд и быть готовым», – приводит слова Райта официальный сайт НХЛ.