Шейн Райт рассказал об ожиданиях от драфта-2022 и подготовке к игре в НХЛ

Один из фаворитов драфта НХЛ – 2022 Шейн Райт поделился своими впечатлениями от просмотра финала Кубка Стэнли, ожиданиями от процедуры драфта и предстоящего дебюта в Национальной хоккейной лиге.
«Это быстро, это супер-быстро. Всё очень чётко. Никто не пропускает передачу, всё происходит на высокой скорости. Приятно наблюдать за этими парнями, весело быть рядом с ними и наблюдать за их работой на тренировке, а не просто смотреть на них по телевизору.
Предстоящий драфт? Я воодушевлён. Это немного нервозно, есть беспокойство, но это больше от волнения. С нетерпением жду этого, жду полного прохождения процесса драфта, получения этого опыта.
Смогу ли я сразу играть в НХЛ? Да, я увидел, что, определённо, здесь быстрый темп, мне придётся приспосабливаться к этому, привыкать к скоростям. Но я думаю, что если я поработаю над этим в межсезонье, в лагере развития и в тренировочном лагере, я смогу сделать шаг вперёд и быть готовым», – приводит слова Райта официальный сайт НХЛ.
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