Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём перенёс операцию на бедре
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Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём перенёс операцию.
«Никлас Бекстрём в пятницу перенёс операцию по восстановлению левого бедра. Операция была проведена в клинике ANCA в Бельгии. Бекстрём немедленно начнёт свою реабилитацию и длительный процесс восстановления», — сообщается в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Всего за карьеру в НХЛ на счету шведского нападающего 1058 матчей, в которых он забил 264 гола и сделал 747 результативных передач.
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