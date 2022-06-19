Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём перенёс операцию на бедре

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём перенёс операцию.

«Никлас Бекстрём в пятницу перенёс операцию по восстановлению левого бедра. Операция была проведена в клинике ANCA в Бельгии. Бекстрём немедленно начнёт свою реабилитацию и длительный процесс восстановления», — сообщается в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ на счету шведского нападающего 1058 матчей, в которых он забил 264 гола и сделал 747 результативных передач.