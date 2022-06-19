Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём перенёс операцию на бедре

Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём перенёс операцию на бедре
Комментарии

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём перенёс операцию.

«Никлас Бекстрём в пятницу перенёс операцию по восстановлению левого бедра. Операция была проведена в клинике ANCA в Бельгии. Бекстрём немедленно начнёт свою реабилитацию и длительный процесс восстановления», — сообщается в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ на счету шведского нападающего 1058 матчей, в которых он забил 264 гола и сделал 747 результативных передач.

Короли рекламы. Овечкин и другие звёзды НХЛ зарабатывают миллионы, не играя в хоккей Короли рекламы. Овечкин и другие звёзды НХЛ зарабатывают миллионы, не играя в хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022