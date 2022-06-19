Бекстрём рискует завершить карьеру из-за операции на бедре

Инсайдер Франк Серавалли считает, что шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рискует завершить карьеру после перенесенной операции.
«Бекстрёму предстоит долгий путь, и как он намекнул ранее, рискует не вернуться в НХЛ. Райан Кеслер перенёс операцию в 2019 году и больше никогда не играл. Эд Йовановски первым сделал это в 2013 году. Ему потребовался целый год на реабилитацию, он сыграл 37 игр и завершил карьеру», — написал Серавалли в своём «твиттере».
Ранее «Вашингтон» сообщил, что Бекстрём в пятницу перенёс операцию по восстановлению левого бедра
В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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