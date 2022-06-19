Валерий Ничушкин оформил дубль в матче «Колорадо» — «Тампа»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Четвёртую шайбу в матче забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, россиянин оформил дубль в этой встрече. Ранее он забросил шайбу на третьей минуте матча.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин провёл 15 матчей, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».