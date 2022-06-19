Василевский роскошным сейвом не позволил Ничушкину оформить хет-трик

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский голкипер «Тампа» Андрей Василевский сделал роскошный сейв, не позволив забил соотечественнику Валерию Ничушкину. Отметим, если бы Ничушкин забил, то оформил бы хет-трик в этой встрече.

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В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин провёл 15 матчей, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».