Главный тренер «Тампы» не заменил Василевского при счёте 0:5 в матче финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 6:0 в пользу «Колорадо». Отметим, ворота «Тампы» защищает россиянин Андрей Василевский. Перед началом третьего периода главный тренер «Тампы» Джон Купер не заменил российского голкипера, несмотря на разгромный счёт в пользу соперника.

Примечательно, что в составе хозяев, помимо прочих, шайбу на третьей минуте забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Во втором периоде россиянин забил ещё один гол и записал на свой счёт дубль.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».