Защитник Макар забросил шестую шайбу в ворота «Тампы», отличившись в меньшинстве

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 6:0 в пользу «Колорадо».

Шестую шайбу в ворота «Тампы» на третьей минуте третьего периода забросил защитник хозяев Кейл Макар, в то время, когда его команда находилась в меньшинстве из-за двухминутного удаления Микко Рантанена.

ВИДЕО гола Макара можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что ворота «Тампы» защищает россиянин Андрей Василевский. Перед началом третьего периода главный тренер «Тампы» Джон Купер не заменил российского голкипера, несмотря на разгромный счёт в пользу соперника.

В составе хозяев по ходу матча дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».