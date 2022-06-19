Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» со счётом 7:0

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, при чём вторая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин провёл 15 матчей, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».

Следующая игра пройдёт 21 июня на арене «Тампы» и начнётся в 03:00 мск.