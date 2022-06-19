Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, который по ходу матча пропустил семь шайб, что стало для него антирекордом за все 100 матчей, проведённых в плей-офф НХЛ.

Напомним, в составе хозяев забитыми шайбами по ходу игры отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, при чём вторая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра пройдёт 21 июня на арене «Тампы» и начнётся в 03:00 мск.