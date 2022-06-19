Валерий Ничушкин признан лучшим игроком встречи с «Тампой» в финале Кубка Стэнли
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.
Лучшим игроком матча признан 27-летний российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, оформивший дубль. Вторая звезда – голкипер хозяев Дарси Кемпер, отразивший все 17 бросков по воротам. Замкнул тройку лучших защитник «Колорадо» Кейл Макар, оформивший дубль.
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Напомним, в текущем плей-офф Ничушкин провёл 16-й матч, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+5».
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