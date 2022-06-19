Защитник «Колорадо» Кейл Макар повторил достижение Пола Коффи 26-летней давности

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём его первая шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве, а вторая — в большинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

Макар стал первым защитником в НХЛ за последние 26 лет, кто сумел отличиться в большинстве и в меньшинстве в ходе одного матча плей-офф. В 1996 году подобным достижением отметился великий Пол Коффи. И примечательно, что выступавший на тот момент за «Детройт» канадец в той встрече поражал ворота «Колорадо».