Главный тренер «Тампы» прокомментировал разгромное поражение в финале Кубка Стэнли

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 2 – 0 в пользу «Колорадо».

После матча главный тренер гостей Джон Купер прокомментировал разгромное поражение своей команды.

«Это две хорошие команды, просто сегодня они сыграли на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет», — заявил Купер в интервью после матча.

Напомним, по ходу сегодняшней игры дубль на свой счёт в составе «Колорадо» записал российский форвард Валерий Ничушкин. Третий матч серии игр между командами состоится 21 июня и начнётся в 03:00 мск.