35-летний Хельм вошёл в историю НХЛ, спустя 13 лет снова сумев забить в финале плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём его первая шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве, а вторая — в большинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

Для 35-летнего Хельма нынешний финал стал третьим в его карьере. В 2008 году Даррен выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», а годом спустя «красные крылья» с Хельмом в составе уступили в финальной серии «Питтсбург Пингвинз» (3-4). 5 июня 2009 года канадский форвард поразил ворота «Питтсбурга» в четвёртом матче финала плей-офф. С тех прошло 13 лет, которые разделили шайбы Хельма в ворота «Пингвинз» и в ворота «Тампы» сегодня.

Интервал в 4762 дня между голами в финалах плей-офф является четвёртым за всю историю НХЛ. Рекорд принадлежит Марку Рекки (5494 дня), второе место занимает Дино Сиссарелли (5144), а топ-3 замыкает Кори Перри (4860).