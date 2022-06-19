Обзор матча финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо» разгромил «Тампу» со счётом 7:0

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который имеет на своём счету уже восемь шайб в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.
После этой игры «Колорадо» повёл в серии 2-0. Следующий матч между командами состоится 21 июня и начнётся в 3:00 мск.
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