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Обзор матча финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо» разгромил «Тампу» со счётом 7:0

Обзор матча финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо» разгромил «Тампу» со счётом 7:0
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который имеет на своём счету уже восемь шайб в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

После этой игры «Колорадо» повёл в серии 2-0. Следующий матч между командами состоится 21 июня и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
19 июня 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ничушкин (Бураковски, Ньюхук) – 02:54 (5x4)   2:0 Мэнсон (Кольяно, Ньюхук) – 07:55 (5x5)   3:0 Бураковски (Рантанен, Тэйвз) – 13:52 (5x5)   4:0 Ничушкин (Рантанен) – 24:51 (5x5)   5:0 Хельм (О'Коннор) – 36:26 (5x5)   6:0 Макар (Кольяно) – 42:04 (4x5)   7:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 49:49 (5x4)
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