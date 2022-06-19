Макар — второй защитник в истории НХЛ, забивший в меньшинстве и большинстве в игре финала

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар повторил уникальное достижение для игроков обороны, сообщил автор сайта НХЛ Дэн Розен в «Твиттере».
Макар во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забил дважды в течение третьего периода. Сначала он отличился при игре в формате «4 на 5», а затем помог команде реализовать численное преимущество.
Таким образом, Кейл стал вторым защитником в истории НХЛ, который забил в меньшинстве и большинстве в одной игре финальной серии Кубка Стэнли. До него подобное удавалось защитнику «Бостон Брюинз» Глену Уэсли в 1988 году.
На счету 23-летнего Макара в текущем плей-офф уже 24 (7+17) очка в 16 матчах при показателе полезности «+13». Это шестой показатель результативности в Кубке Стэнли в истории «Колорадо».
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