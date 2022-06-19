«Колорадо» — 3-я команда в истории, победившая в финале Кубка Стэнли с разницей в 7+ шайб
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Минувшей ночью «Колорадо Эвеланш» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором финальном матче серии плей-офф НХЛ со счётом 7:0 и повёл в серии 2-0. Эта победа с разницей в 7+ шайб стала третьей в истории финальных игр.
В 1919 году «Сиэтл Метрополитанс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии с таким же счётом (7:0), а в 1991-м «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Миннесоту Уайлд» 8:0 – в шестой встрече серии.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
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