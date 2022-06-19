«Колорадо» установил рекорд XXI века по голам в финале Кубка Стэнли после двух игр

Минувшей ночью «Колорадо Эвеланш» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором финальном матче Кубка Стэнли со счётом 7:0 и повёл в серии 2-0.
Таким образом, после двух финальных матчей «Эвеланш» забросили 11 шайб в ворота соперника. Это лучший результат в XXI веке.
Однако за всю историю лиги были команды, которые забрасывали столько же шайб после двух первых финальных встреч, а были и те, кто забивал больше.
Рекорд лиги – 12 шайб. Такой рекорд в 1932 году установил «Торонто Мэйпл Лифс». Позднее достижение повторили «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Стоит отметить, что «Колорадо» уже забрасывал 11 шайб после двух финальных игр в 1996 году. Также столько же шайб забивали «Филадельфия Флайерз», «Монреаль» и «Детройт».
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