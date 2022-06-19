Жена Малкина сравнила «Колорадо» с швейцарскими часами

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделилась мнением о втором матче финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0).
«Колорадо» как швейцарские «Bridges» – единый, отлаженный механизм с космическим турбийоном, за которым переведённая на час назад «Тампа» сегодня всё время не успевала.
В меньшинстве, в большинстве – у «Эвеланш» залетало всё. К середине второго периода абсолютно потерянные после 0:4 «Лайтнинг» не смогли реализовать первое преимущество, ничего не смогли и в следующем, кроме как дать возможность Кейлу Макару забить шестую шайбу.
Скажете, что, учитывая практику отыгрыша у ребят из «Тампы», рано ещё что-то говорить, но мне кажется – не в этот раз», – написала Кастерова в телеграм-канале.
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