Бернар — о разгроме «Тампы»: думаю, это историческое событие

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором финальном матче серии плей-офф НХЛ – 7:0.

«Я думаю, это исключительное событие. Думал, что наши ребята играли жёстко с самого первого гола. Мы хорошо сыграли в обороне,, создали опасность в нападении. Мы были упорны в забивании голов, неустанно преследовали шайбу. Это было проделано всеми нашими игроками.

Это была, безусловно, самая близкая к совершенству игра, какую только можно получить от своих игроков», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.