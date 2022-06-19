Бернар — о разгроме «Тампы»: думаю, это историческое событие

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором финальном матче серии плей-офф НХЛ – 7:0.
«Я думаю, это исключительное событие. Думал, что наши ребята играли жёстко с самого первого гола. Мы хорошо сыграли в обороне,, создали опасность в нападении. Мы были упорны в забивании голов, неустанно преследовали шайбу. Это было проделано всеми нашими игроками.
Это была, безусловно, самая близкая к совершенству игра, какую только можно получить от своих игроков», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
- 19 июня 2022
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
08:58
-
08:56
-
08:41
-
08:38
-
08:30
-
08:19
-
07:31
-
07:10
-
06:59
-
06:54
-
06:49
-
06:42
-
06:39
-
06:34
-
06:30
-
06:15
-
06:04
-
06:03
-
05:54
-
05:32
-
05:24
-
04:50
-
04:29
-
04:23
-
04:00
-
03:27
-
01:57
-
01:30
-
00:00
- 18 июня 2022
-
23:22
-
23:07
-
22:30