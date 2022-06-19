«Тампа» — шестой клуб в истории НХЛ, начавший два из трёх последних раундов плей-офф с 0-2

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй серии плей-офф подряд проиграл в двух первых матчах. «Молнии» стали шестой командой в истории НХЛ, которая уступала со счётом 0-2 в полуфинале или финале конференции и в финале Кубка Стэнли в одном розыгрыше плей-офф.

«Ни одна из предыдущих пяти команд не делала камбэк дважды и не выигрывала Кубок», – написал автор официального сайта НХЛ Дэн Розен в «Твиттере».

Напомним, «Тампа» в финале конференции уступала «Нью-Йорк Рейнджерс» 0-2 после первых выездных игр, но затем одержала четыре победы подряд и смогла пробиться в финал Кубка Стэнли. До этого команда Джона Купера в первом раунде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем уверенно выбила «Флориду Пантерз» (4-0).