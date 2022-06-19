Стэмкос: будь то 0:1, 0:7 или 0:10 — это проигрыш в плей-офф. Мы должны двигаться дальше

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение со счётом 0:7 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Люди, вероятно, подумают, что серия закончилась, но наша команда очень стойкая. Мы должны вернуться домой.
Мы были в таком положении в прошлом раунде. Будь то 0:1, 0:7 или 0:10 – это проигрыш в плей-офф, и мы должны двигаться дальше. Мы должны собраться как команда и как личности. И вы знаете, что наша команда собирается это сделать. Давайте вернёмся домой и перед нашими фанатами посмотрим, что мы сделаем», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
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