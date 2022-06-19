Беднар восхитился игрой Ничушкина

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об игре российского форварда своей команды Валерия Ничушкина.

«Он создан для плей-офф. Я уже говорил раньше, он большой, высокий, сильный, быстрый, цепкий, голодный, безжалостный в борьбе за шайбу и реализовывающий моменты, которые у него есть. Он может играть с лучшими партнёрами, вы можете перемещать его вверх и вниз по составу. Он играет в большинстве и меньшинстве. Я не знаю, что ещё сказать об этом парне», – приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

27-летний форвард проводит лучший сезон в карьере. В регулярном чемпионате он набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах, к которым добавил 13 (8+5) результативных баллов в 16 играх Кубка Стэнли.

В первых двух матчах серии финала с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ничушкин набрал 4 (3+1) очка.