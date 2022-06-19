Кучеров впервые в этом плей-офф не нанёс ни одного броска за матч
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не сделал ни одного броска в створ ворот «Колорадо Эвеланш» во второй игре серии. Форвард ушёл со льда без бросков впервые по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Во втором матче с «лавинами» Кучеров провёл на площадке 18 минут 38 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». При этом россиянин сделал всего один бросок в первой игре с «Эвеланш», однако в том матче отличился голевой передачей.
В Кубке Стэнли – 2022 нападающий «Тампы» набрал 24 (7+17) очка в 19 матчах при показателе полезности «+2».
Напомним, после двух встреч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» выигрывает у «Тампы» со счётом 2-0. Третий матч пройдёт на льду «молний» 21 июня, начало – в 3:00 мск.
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