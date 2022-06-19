В финальной серии Кубка Стэнли – 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоялись первые два матча. «Лавины» на своей площадке дважды обыграли «Тампу». Первая игра завершилась в овертайме со счётом 4:3, а во второй встрече команда Джареда Беднара разгромила «молний» – 7:0.
Напомним, что «Лайтнинг» во второй серии плей-офф подряд проиграли в двух первых матчах. «Тампа» стала шестой командой в истории НХЛ, которая уступала со счётом 0-2 в полуфинале или финале конференции и в финале Кубка Стэнли в одном розыгрыше плей-офф. При этом ни одна из предыдущих пяти команд в итоге не отыгрывалась и не завоёвывала Кубок Стэнли.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Тампа» спасти финальную серию Кубка Стэнли с «Колорадо»?»
Третий и четвёртый матчи серии пройдут на площадке «Тампы» 21 и 23 июня, обе игры начнутся в 3:00 мск.
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