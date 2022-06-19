Линди Рафф — о Ничушкине: я определённо видел этот потенциал

Бывший тренер Валерия Ничушкина Линди Рафф, работавший вместе с ним в «Даллас Старз», а сейчас являющийся ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз», поделился мнением об игре россиянина.
«Есть ребята, которым требуется некоторое время, чтобы попасть в финал. Вы можете посмотреть на игроков-новичков и на проблемы, с которыми они могут столкнуться во второй или третий год, но в случае Вэла – он большой, сильный, физически развитый и хорошо катается.
Он был важным игроком в юности, и сейчас он тоже важен. Возможно, в этом году, с кем бы он ни играл большую часть времени, его партнёры подходят друг другу. Он попал в игру довольно динамичной команды с активными защитниками.
Может быть, всё просто сложилось для него в нужном месте, но я определённо видел этот потенциал», – цитирует Раффа официальный сайт НХЛ.
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