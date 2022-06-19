Журналист: дети, смотрите на первую смену Ничушкина, учитесь и вскоре вы окажетесь в НХЛ

Автор The Hockey News Стивен Эллис оставил восхищённые отзывы об игре российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Дети, посмотрите, как Валерий Ничушкин проводит первую смену второй игры. Изучите это. Учитесь на таком. Делайте это в каждой игре, и вскоре вы окажетесь в НХЛ.
В команде, полной суперзвёзд вроде Кейла Макара и Натана Маккиннона, именно Ничушкин стал одним из самых важных игроков «Колорадо», и он – важная причина, почему «Эвеланш» ведут 2-0 в серии с «Тампой», – написал Эллис в своей статье.
Валерий Ничушкин проводит самый результативный сезон в карьере. В регулярном чемпионате он набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах, а в плей-офф на его счету уже 13 (8+5) результативных баллов в 16 играх.
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