Кожевников: удивлён ли игрой Ничушкина? Он всегда был мастером с большой буквы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Минувшей ночью россиянин отметился дублем в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй игре финала Кубка Стэнли.
«У Василевского с нервами всё в порядке. Я же говорю, что им не впервой… У тренера свои идеи. Трудно сказать, почему не поменял. Кто-то в такой ситуации меняет вратаря, а кто-то — нет.
Что касается Ничушкина, у него не только в финале четыре очка, а за все игры плей-офф уже около 12. Это лучший плей-офф в его карьере… Наверное, лучший сезон в карьере Ничушкина. Удивлён ли я? Нет, он всегда был мастером с большой буквы. Что здесь удивляться… Подняться не так трудно, а самое главное — удержаться. Желаю удачно закончить сезон и на уровне провести следующий», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 19 июня 2022
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