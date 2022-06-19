Стал известен призовой фонд турнира ФХР по хоккею 3х3

Экстремальная хоккейная лига (XHL) в телеграм-канале объявила о размере призового фонда турнира по хоккею 3х3 – он составит 5 млн рублей. Список команд-участниц пока неизвестен.
Напомним, турнир пройдёт 25 июня в Балашихе под эгидой Федерации хоккея России (ФХР). В нём примут участие действующие игроки КХЛ и НХЛ, в том числе Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие известные хоккеисты.
Кроме того, ФХР объявила о создании лиги по хоккею 3х3. Московская лига 3HL будет интегрирована в структуру соревнований Федерации хоккея России под брендом XHL. Основатель лиги 3HL Ильдар Халимов станет президентом новой организации – Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League), официальный запуск которой состоится 1 июля.
- 19 июня 2022
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