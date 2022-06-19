Кожевников ответил на вопрос, в каком случае Ничушкин может стать MVP Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вряд ли будет претендовать на «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

«Сможет ли Ничушкин побороться за MVP? Думаю, вряд ли. Есть много претендентов. Если забросит в следующих играх по две или три шайбы, то всё может быть. Всё в его руках и руках Василевского», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После двух первых матчей серии финала Кубка Стэнли «Колорадо» выигрывает у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-0. Российский нападающий Валерий Ничушкин внёс вклад в обе победы «Эвеланш» – в первой игре он забил и отдал голевой пас в овертайме, а во второй оформил дубль.