Кожевников ответил на вопрос, в каком случае Ничушкин может стать MVP Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вряд ли будет претендовать на «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.
«Сможет ли Ничушкин побороться за MVP? Думаю, вряд ли. Есть много претендентов. Если забросит в следующих играх по две или три шайбы, то всё может быть. Всё в его руках и руках Василевского», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После двух первых матчей серии финала Кубка Стэнли «Колорадо» выигрывает у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-0. Российский нападающий Валерий Ничушкин внёс вклад в обе победы «Эвеланш» – в первой игре он забил и отдал голевой пас в овертайме, а во второй оформил дубль.
- 19 июня 2022
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:58
-
11:45
-
11:36
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:32
-
10:20
-
09:42
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
08:58
-
08:56
-
08:41
-
08:38
-
08:30
-
08:19
-
07:31
-
07:10
-
06:59
-
06:54
-
06:49
-
06:42
-
06:39
-
06:34
-
06:30
-
06:15
-
06:04