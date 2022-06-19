Защитник «Колорадо» — о «Тампе»: это команда чемпионского калибра

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон поделился мнением о сопернике по финалу Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это команда чемпионского калибра. Не думаю, что они расстраиваются. Они терпеливы, они приспособятся и отпустят эту ситуацию. Это то, что сделало их такими успешными. Что касается нашей команды, то нам не стоит думать, что мы залезли им под кожу. Мы вообще не можем думать о подобном», – приводит слова защитника «лавин» AP.

В текущем розыгрыше плей-офф 30-летний Мэнсон набрал семь (3+4) очков в 16 матчах при показателе полезности «+4».

После двух матчей в Денвере счёт в финальной серии – 2-0 в пользу «Колорадо». Третья игра пройдёт на домашней арене «Тампы» 21 июня, начало – в 3:00 мск.