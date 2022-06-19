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Макар: чувствую, «Колорадо» играет в полную силу

Макар: чувствую, «Колорадо» играет в полную силу
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором финальном матче Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я чувствую, что мы играли в полную силу, — очевидно, у нас было несколько хороших голов.

Забил два гола за четыре броска? Это было немного странно. Очевидно, у нас есть различные возможности. Ребята могут извлекать выгоду, так что всё хорошо.

Мы как команда знаем, что получаем вознаграждение в нападении, когда играем в свою лучшую игру в обороне.

Как я уже говорил ранее, «Тампа», очевидно, отличная команда. Игроки соперника найдут способы использовать свои качества, и мы просто должны быть готовы к этому. В следующей игре они собираются бросить всё, что у них есть, так что мы просто должны быть готовы к этому», – цитирует Макара Sportsnet.

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