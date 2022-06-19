Кемпер — второй вратарь в истории «Колорадо», сделавший шат-аут в финале Кубка Стэнли
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Вратарь «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер отразил все 16 бросков во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и отыграл «на ноль». Он стал вторым голкипером в истории «лавин», которому удалось оформить шат-аут в финале Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ.
До этого из вратарей «Колорадо» только Патрик Руа оставлял свои ворота в неприкосновенности в финальных матчах Кубка Стэнли – один раз в 1996 году в серии с «Флоридой Пантерз» и затем ещё дважды в играх с «Нью-Джерси Дэвилз» в 2001 году.
Напомним, 32-летней Кемпер получил травму в первом матче серии финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз» и вернулся только к финалу с «Тампой». В первом матче с «молниями» он отразил 20 бросков, пропустив три шайбы.
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