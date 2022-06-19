Тренер НХЛ: Ничушкин был таким бесполезным. Но сейчас он как второе пришествие Маховлича

Тренер из Национальной хоккейной лиги, пожелавший остаться анонимным, поделился мнением об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
«Я в шоке от того, как он играет. В свой последний год в «Далласе» он был таким бесполезным. Ни голов, ни штрафных минут. Я даже не знаю, как это возможно. Но теперь он выглядит как второе пришествие Фрэнка Маховлича», – приводит слова тренера The Athletic.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Лучшим игроком матча признан 27-летний российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, оформивший дубль.
Напомним, в текущем плей-офф Ничушкин провёл 16 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+5».
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