Прошкин: Ничушкина прорвало. Сейчас он находится в своей тарелке

Обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил игру форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Наверное, Ничушкину будет сложно бороться за звание MVP финала. Всё же на первых ролях у «Колорадо» другие игроки. Да и у «Тампы» тоже есть достойные люди. Валера долго не забивал: сейчас его прорвало. Он доказывает, что он хороший игрок. Сейчас Ничушкин находится в своей тарелке: забивает голы, приносит победы «Колорадо», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После двух матчей финала «лавины» ведут в серии со счётом 2-0. В первой игре Ничушкин набрал 2 (1+1) очка, сделав голевой пас в овертайме, а во второй встрече оформил дубль.