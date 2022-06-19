Прошкин: Ничушкина прорвало. Сейчас он находится в своей тарелке
Поделиться
Обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил игру форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Наверное, Ничушкину будет сложно бороться за звание MVP финала. Всё же на первых ролях у «Колорадо» другие игроки. Да и у «Тампы» тоже есть достойные люди. Валера долго не забивал: сейчас его прорвало. Он доказывает, что он хороший игрок. Сейчас Ничушкин находится в своей тарелке: забивает голы, приносит победы «Колорадо», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После двух матчей финала «лавины» ведут в серии со счётом 2-0. В первой игре Ничушкин набрал 2 (1+1) очка, сделав голевой пас в овертайме, а во второй встрече оформил дубль.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
15:32
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:41
-
13:39
-
13:29
-
13:12
-
12:57
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:58
-
11:45
-
11:36
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:32
-
10:20
-
09:42
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
08:58
Партнерский контент