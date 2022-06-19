«Ничушкин не останется без работы». Агент россиянина ответил на вопрос о новом контракте

Марк Гандлер, агент нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в НХЛ, поделился информацией о новом контракте своего подопечного.



«Заработная плата? Он не думает об этом, поверьте мне (смеётся). Если бы он заботился об этом, он бы не играл так хорошо. Он забывает обо всём. Он просто наслаждается собой.



Сколько, на мой взгляд, Вэл может получить от «Колорадо» или от другой команды в это межсезонье? Это зависит не от нас. Это зависит от Джо Сакика (генеральный менеджер «Колорадо». – Прим. «Чемпионата»). Джо — очень хороший менеджер. Он сам выберет, кого хочет сохранить. Если он сделает нам хорошее предложение, мы согласимся. Если нет – значит, нет. Это не проблема. Ничушкин не останется без работы, без вопросов», – приводит слова Гандлера The Athletic.

Новость по теме В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту