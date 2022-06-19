Бураковски получил травму и пройдёт дополнительное обследование
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски не доиграл второй матч серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) и досрочно покинул площадку из-за травмы, сообщает Sportsnet.
Во втором периоде форвард «лавин» провёл всего две смены и отправился в раздевалку после того, как в одном из эпизодов заблокировал шайбу рукой в средней зоне.
«Бурки (Андре Бураковски – прим. «Чемпионата») покинул лёд, он не смог вернуться, ему предстоит дополнительное обследование», – сказал после матча главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний нападающий набрал восемь (3+5) очков в 12 матчах, в том числе на его счету два гола и результативная передача в двух встречах финальной серии с «Тампой».
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