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Фетисов — о Ничушкине: если выиграет Кубок Стэнли, то пускай попробует привезти в Москву

Фетисов — о Ничушкине: если выиграет Кубок Стэнли, то пускай попробует привезти в Москву
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, что форварду «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину комфортно играть в среднегорье, а также предложил ему попробовать привезти Кубок Стэнли в Москву.

«Наверное, среднегорье подходит Ничушкину. Хотя не каждому хоккеисту подходит такое. Если выиграет Кубок Стэнли, пускай попробует привезти его в Москву. Это будет самый большой вызов», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию из-за решения НХЛ.

Напомним, после двух финальных игр «Колорадо» обыгрывает «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-0 в серии. Первую встречу «Эвеланш» выиграли в овертайме со счётом 4:3, вторую — 7:0.

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