«Колорадо» — первая команда за 46 лет, которая ведёт 2-0 в серии с действующим чемпионом

«Колорадо Эвеланш» одержал вторую победу в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) и стал первым клубом за последние 46 лет, которому удалось выиграть два первых матча финала Кубка Стэнли у действующего обладателя трофея, сообщает пресс-служба НХЛ.

До этого подобные случаи были зафиксированы всего четырежды в истории лиги – в 1956, 1962, 1966 и 1976 годах.

Для «Тампы» текущий финал – третий подряд. В 2020 году команда Джона Купера обыграла в финале «Даллас Старз» (4-2), а в 2021-м в решающей серии одолела «Монреаль Канадиенс» (4-1).

Напомним, в первой игре «Колорадо» взял верх над «молниями» со счётом 4:3 ОТ, а затем во второй встрече разгромил соперника – 7:0. Серия продолжится 21 июня в Тампе, начало матча – в 3:00 мск.