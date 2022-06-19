«Колорадо» — первая команда за 46 лет, которая ведёт 2-0 в серии с действующим чемпионом
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» одержал вторую победу в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) и стал первым клубом за последние 46 лет, которому удалось выиграть два первых матча финала Кубка Стэнли у действующего обладателя трофея, сообщает пресс-служба НХЛ.
До этого подобные случаи были зафиксированы всего четырежды в истории лиги – в 1956, 1962, 1966 и 1976 годах.
Для «Тампы» текущий финал – третий подряд. В 2020 году команда Джона Купера обыграла в финале «Даллас Старз» (4-2), а в 2021-м в решающей серии одолела «Монреаль Канадиенс» (4-1).
Напомним, в первой игре «Колорадо» взял верх над «молниями» со счётом 4:3 ОТ, а затем во второй встрече разгромил соперника – 7:0. Серия продолжится 21 июня в Тампе, начало матча – в 3:00 мск.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
15:32
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:41
-
13:39
-
13:29
-
13:12
-
12:57
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:58
-
11:45
-
11:36
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:32
-
10:20
-
09:42
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
08:58
Партнерский контент