Болельщики «Миннесоты» ждут, что Капризов будет забивать больше

Журналист Майкл Руссо провёл опрос болельщиков «Миннесоты Уайлд», в котором приняли участие около 5000 человек. Они ответили на 20 вопросов о будущем клуба, результаты были опубликованы на портале The Athletic.
Один из вопросов был посвящён нападающему «дикарей» Кириллу Капризову и звучал так: «Какие у вас ожидания от его выступлений в следующем сезоне?»
45,5% опрошенных ответили, что ждут от Кирилла 50 и более заброшенных шайб. 35,6% считают, что Капризов забьёт от 45 до 49 голов в новом сезоне. 18,5% болельщиков выразили мнение, что форвард остановится на отметке от 40 до 44 шайб. И ещё 0,5% участников опроса посчитали, что результативность лидера «Уайлд» значительно снизится.
В сезоне-2021/2022 Капризов стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» в регулярном чемпионате, набрав 108 (47+61) очков.
- 19 июня 2022
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