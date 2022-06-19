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Фанаты «Миннесоты» хотят обмена Куликова

Фанаты «Миннесоты» хотят обмена Куликова
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Журналист The Athletic Майкл Руссо опубликовал итоги опроса болельщиков «Миннесоты Уайлд», в котором приняли участие около 5000 человек.

На вопрос «Кого из ролевых игроков вы бы обменяли в межсезонье?» 73,6% болельщиков ответили, что избавились бы от российского защитника Дмитрия Куликова.

Что касается других вариантов, то за обмен форварда Тайсона Джоста высказались 16,8% опрошенных, а нападающего Брэндона Дюхайма обменяли бы 6,1% участников голосования.

В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 24 (7+17) очками при показателе полезности «+23», однако не лучшим образом сыграл в плей-офф. Он принял участие только в первой и последней играх серии с «Сент-Луис Блюз», сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «-4».

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