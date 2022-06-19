Каменский: третий матч в серии будет решающим для «Тампы» в борьбе за Кубок Стэнли

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию и экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между «лавинами» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-0).



«Характер у «Тампы» есть, они не раз это доказывали. Но в сегодняшнем матче было видно, что они двигались хуже, чем «Колорадо», которое доминировало и нейтрализовало лидеров «Тампы». Думаю, сейчас тренерский штаб и команда пересмотрят все моменты, и в Тампе мы увидим совсем другой хоккей.



Возможно, на игре команды Купера сказалась высота, но всё равно сегодня их было просто не узнать. «Колорадо» сыграл смело и просто ничего не дал сделать «Тампе». Третий матч будет решающим в борьбе за Кубок Стэнли», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.