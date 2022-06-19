Каменский: третий матч в серии будет решающим для «Тампы» в борьбе за Кубок Стэнли

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию и экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между «лавинами» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-0).
«Характер у «Тампы» есть, они не раз это доказывали. Но в сегодняшнем матче было видно, что они двигались хуже, чем «Колорадо», которое доминировало и нейтрализовало лидеров «Тампы». Думаю, сейчас тренерский штаб и команда пересмотрят все моменты, и в Тампе мы увидим совсем другой хоккей.
Возможно, на игре команды Купера сказалась высота, но всё равно сегодня их было просто не узнать. «Колорадо» сыграл смело и просто ничего не дал сделать «Тампе». Третий матч будет решающим в борьбе за Кубок Стэнли», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 19 июня 2022
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:47
-
15:47
-
15:32
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:41
-
13:39
-
13:29
-
13:12
-
12:57
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:58
-
11:45
-
11:36
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:49