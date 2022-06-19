Терещенко объяснил поражение «Тампы» во втором матче серии с «Колорадо» со счётом 0:7

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал итоги второй встречи финальной серии Кубка Стэнли — 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0, 2-0).



«С «Тампой» ничего не случилось, просто «Колорадо» не давал им никаких шансов. 16 бросков по воротам «Колорадо» против 30 по воротам Василевского, из которых 20 заблокировано… По большому счёту игра проходила в одной зоне.



Нельзя сравнивать серию «Тампы» против «Рейнджерс» с серией против «Колорадо». У «лавин» подбор игроков и уровень организации игры очень высокий. Единственный минус — это вратарская линия. Но извините, 16 бросков за игру не должны вызывать у вратаря Кемпера какие-то проблемы», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.