Фридман сообщил, что новый контракт с Ничушкиным — приоритет для «Колорадо»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что «Колорадо Эвеланш» собираются предложить новый контракт российскому нападающему Валерию Ничушкину.



«Известно, что «Колорадо» сделало его приоритетом для подписания нового контракта.



Всем нужно помнить, что Ничушкину было тяжело в „Далласе“, а в „Эвеланш“ ему нравится. Он это понимает и отдаёт своё предпочтение „Колорадо“, — цитирует Фридмана Sportsnet.



Напомним, в текущем плей-офф Ничушкин провёл 16 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+5». „Колорадо“ выигрывает в финальной серии Кубка Стэнли с „Тампа-Бэй Лайтнинг“ со счётом 2-0. Третий матч состоится во вторник, 21 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.